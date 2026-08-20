Detienen a más de 30 en un día

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Durante las últimas 24 horas, derivado de labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 34 personas por su probable participación en delitos contra la salud, allanamiento, delitos contra la seguridad vial, portación de arma prohibida y violencia familiar.

Durante estas acciones la corporación aseguró siete vehículos, uno de ellos con reporte de robo, además de 2 kilos con 129 gramos de marihuana, 108 dosis de "cristal" y dos objetos conocidos como "ponchallantas", indicios que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones respectivas.

Los resultados, presumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, forman parte de la estrategia permanente de seguridad, con operativos en las cuatro regiones del estado, trabajos de inteligencia y atención oportuna en los municipios, con el propósito de prevenir conductas delictivas.