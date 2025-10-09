Apresan a 2 por extorsionadores

Morelia, Mich.- Mario de Jesús “N” y Roberto Carlos “N”, capturados el pasado 5 de octubre en la localidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, están relacionados directamente con el cobro de extorsión al sector limonero y a otros giros comerciales, reveló el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

“Fue un operativo conjunto de la fiscalía y de la 43 Zona Militar en el que se detuvo a estas dos personas, que además de traer dinero en efectivo, [llevaban consigo] listados de la gente, de los particulares y empresas que extorsionan”,.

El fiscal explicó que los dos sujetos fueron detenidos en posesión de 3.5 mdp del cobro del impuesto tributario criminal, además de varias listas de 21 empresas y personas a las que les cobraban la extorsión.

“Le hemos estado dando seguimientol listado, así como a la telefonía que hay de ellos para darle un trato mayor y de mucha más cobertura”, comentó.

Torres Piña dijo que si bien la fiscalía abre investigaciones por oficio en el tema de la extorsión, es importante que las víctimas directas de este delito ratifiquen las denuncias.

“Insistimos mucho en que si algún ciudadano los ubica o los conoce es bueno que también los denuncie porque eso nos dará más herramientas para que una vez que estén consignados no salgan o sean dejados en libertad”, dijo el fiscal.

Destacó que “es un tema sustancial y necesario para que podamos seguir en este combate a la extorsión en la zona del Valle de Apatzingán”.

El fiscal Torres Piña sostuvo que eso les va a permitir llegar a las cabezas de los grupos criminales y generadores de violencia dedicados a la extorsión.

“Hay mucha información que nos puede ayudar a enlazar con quién trabajan, y de ahí todo lo que conlleva la información que estamos recabando”, agregó.