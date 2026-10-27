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Nacional

Montiel anuncia batalla legal contra Maru Campos

Acusa injerencia electoral y anticipa acciones por daño moral y violencia política de género.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 p.m.
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Montiel anuncia batalla legal contra Maru Campos
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      Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntas irregularidades electorales, daños morales, calumnias y violencia política de género. En un encuentro con la prensa, Montiel indicó que el partido Movimiento de Regeneración Nacional respaldará la denuncia presentada por Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado, al acusar a la gobernadora de intervención indebida en la contienda política al favorecer públicamente a un candidato de su partido.

      Montiel subrayó que las declaraciones de la mandataria estatal anticipando el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) y su intención de obstaculizar la llegada de Morena al poder en Chihuahua podrían constituir violaciones a la legislación electoral. "Ella está realizando actos anticipados de campaña, pues ya ha declarado que su candidato es el que va a ganar, mencionando su nombre", afirmó la dirigente.

      Además, consideró que Campos debería actuar de manera institucional y evitar interferir en los procesos electorales, recordándole su función como gobernadora de Chihuahua. Montiel anunció que presentarán denuncias electorales en respuesta a las supuestas actuaciones de la gobernadora, que, según ella, se desvían de su responsabilidad oficial.

      Por otro lado, la presidenta de Morena también planea recurrir a instancias legales por los comentarios de la gobernadora, quien la ha acusado en medios de comunicación de haberse reunido con personas vinculadas a actividades delictivas. Montiel declaró que se formularán denuncias por daño moral, calumnias y violencia política de género, así como otros elementos adicionales. Aclaró que los procedimientos serán gestionados por sus representantes jurídicos y que evitará la confrontación pública hasta que las autoridades competentes se pronuncien sobre las denuncias.

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      Montiel atribuyó las recientes apariciones mediáticas de Campos a una crisis política interna en el PAN, vinculada con la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno y las tensiones sobre las candidaturas para las elecciones de 2027. La dirigente también citó una carta del exfiscal, donde cuestiona el uso de las instituciones de justicia para fines electorales, y destacó que la gobernadora había tenido conocimiento de la supuesta participación de agentes extranjeros en un operativo en México, sin presentar una denuncia a tiempo.

      La líder de Morena concluyó señalando que la gobernadora había divulgado conversaciones privadas con la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que vinculaba a Jáuregui Moreno con casos de corrupción. Según ella, esta estrategia sería un intento de desviar la atención de las crisis internas del PAN hacia acusaciones infundadas contra Morena.

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