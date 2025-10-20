Aseguran huachicol en Guanajuato

Silao, Gto.- Corporaciones estatales y federales aseguraron un millón 600 mil litros de hidrocarburos en una empresa ubicada a un costado de la carretera Silao-San Felipe, que representa la cantidad más alta de huachicol incautada en un solo evento en la historia de Guanajuato.

El citado operativo se derivó de denuncias ciudadanas e inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado.

Desglosó que se decomisaron 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo, con un valor estimado que supera los 30 millones de pesos, conforme a los precios de referencia actuales.

El huachicol se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y 1 millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo ‘full’, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Señaló que en la intervención también se aseguró maquinaria y equipo, que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión.

El inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes.