Denuncian a hospital por ocultar medicinas

Chilpancingo, Gro.- Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) hallaron una bodega con medicamentos que no son distribuidos en el hospital IMSS-Bienestar de Tlapa, que atiende a gran cantidad de comunidades de la Montaña de Guerrero, y que constantemente reporta desabasto.

La tarde del sábado, integrantes del FPM denunciaron que directivos del hospital tienen una bodega donde guardan el medicamento, así como herramientas y equipo descompuesto.

Telésforo Aguilar Villanueva, integrante del FPM, contó que el pasado viernes les informaron que personal del hospital están sacando de manera “discreta” medicamentos.

Afirmó que el sábado fueron a buscar a los directivos del hospital para que les abrieran la bodega y en un principio los directivos lo negaron, pero después dieron la ubicación de la bodega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar, el FPM encontró cajas con medicamentos, así como herramientas. Documentaron el hallazgo en video y a través de fotografías.

Lamentó que personal esté escondiendo el medicamento cuando en el hospital hay mucha necesidad y esta acción obliga a los familiares de los pacientes a comprar el fármaco que es negado con el pretexto de que no hay.

El Frente Popular exigió a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo que inicie una investigación para determinar qué hace el personal del hospital con ese medicamento, ya que, no descartan que se esté vendiendo a farmacias de Tlapa.