Esto es lo que se sabe del caso de ataque a escuela en Torreón

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SALTILLO, Coah., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El 1 de octubre, la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fue escenario de una agresión que dejó como saldo a una persona fallecida, la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, y cuatro personas heridas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, dos jóvenes de 18 años, hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a la escuela durante la mañana y atacaron a integrantes de la comunidad escolar. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

¿Qué ocurrió en la escuela de Torreón?

Los primeros reportes del incidente señalaron posibles detonaciones de armas de fuego. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía de Coahuila descartó que se hubieran utilizado armas de fuego o explosivos.

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El fiscal general, Federico Fernández Montañez, explicó que los agresores utilizaron armas blancas, entre ellas machetes, además de petardos, que fueron empleados para generar pánico y distracción.

De acuerdo con testimonios de estudiantes, describieron momentos de confusión y miedo dentro del plantel. Los alumnos buscaron refugiarse en los salones y colocaron sillas en las puertas para impedir el ingreso de los agresores.

¿Quién fue la víctima mortal?

La persona fallecida fue identificada como Nedi Edit Nevárez González, subdirectora de la Secundaria General No. 13.

La mujer, de 57 años, murió durante la agresión. Días después, familiares, compañeros y habitantes de Torreón acudieron a despedirla en una ceremonia en el panteón Jardines del Parque, en Torreón.

Cuatro personas resultaron heridas en ataque a escuela de Torreón

Tras lo acontecido en el instituto, se dio a conocer que hubo cuatro personas lesionadas, además de la subdirectora fallecida.

Entre los heridos se encuentran integrantes del personal de la escuela y un estudiante. La información sobre su estado de salud se fue actualizando después del ataque.

¿Quiénes son los detenidos?

La Fiscalía informó que se trata de dos hermanos de 18 años y exalumnos de la secundaria.

Ambos fueron detenidos después de la agresión y quedaron a disposición del Ministerio Público. Las autoridades estatales señalaron que corresponderá a la Fiscalía continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

El Gobierno de Coahuila informó que distintas instituciones trabajarían de manera interinstitucional para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció acciones de capacitación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de las Fuerzas Armadas, para que docentes, estudiantes y familias conozcan protocolos de actuación ante situaciones de violencia dentro de los planteles.

La investigación continúa

A cuatro días de la agresión, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del ataque y el móvil de los dos detenidos.

Por ahora, los elementos confirmados son que dos exalumnos de 18 años ingresaron a la secundaria, utilizaron armas blancas y petardos, una subdirectora murió, cuatro personas resultaron heridas y los dos presuntos responsables fueron detenidos.

La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer qué llevó a los dos jóvenes a cometer la agresión.