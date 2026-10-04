¿Cuándo depositarán el aguinaldo a los jubilados?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El cierre de año comienza a tomar forma para miles de pensionados en México. El aguinaldo 2026 ya tiene fechas previstas de entrega tanto para beneficiarios del IMSS como del ISSSTE, aunque hay una diferencia importante, y es que no todos lo reciben al mismo tiempo ni bajo las mismas condiciones.

IMSS pago completo para pensionados bajo Ley 1973

La clave está en el régimen de pensión. Mientras el IMSS contempla el pago completo del aguinaldo para determinados pensionados, el ISSSTE lo divide en dos partes y establece reglas específicas para saber quién tiene derecho.

Para los pensionados del IMSS, el pago de la pensión correspondiente a noviembre está previsto para el lunes 2 de noviembre, debido a que el instituto acostumbra realizar los depósitos a partir del primer día hábil de cada mes.

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Sin embargo, este pago corresponde a quienes están pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que obtuvieron su pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Por eso, antes de esperar el depósito, es importante revisar bajo qué régimen fue otorgada la pensión.

ISSSTE entrega aguinaldo en dos partes con condiciones específicas

En el caso del ISSSTE, la historia es distinta. El instituto contempla el aguinaldo en dos partes, por lo que los pensionados deben estar atentos a más de una fecha de depósito.

La primera parte del aguinaldo 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre, conforme al calendario oficial del instituto. La segunda parte se deposita posteriormente, de acuerdo con el calendario correspondiente, y suele llegar a principios del año siguiente.

En el ISSSTE también existen condiciones específicas. El aguinaldo para pensionados del ISSSTE corresponde a quienes se pensionaron bajo el Régimen Décimo Transitorio.

En estos casos, los pensionados que tienen derecho al aguinaldo deben recibir el equivalente a 40 días de su pensión.

Para los ex trabajadores del ISSSTE, el monto correspondiente es diferente, y es que deben recibir una cantidad equivalente a dos meses de pensión.