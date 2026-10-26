Fomentan cuidado del medio ambiente

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Matehuala.- Con el objetivo de fomentar el respeto, participación y cuidado del medio ambiente desde la infancia, se llevó a cabo una actividad de pinta de mural y reforestación en el Jardín de Niños Julián Carrillo, ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez.

La actividad se realizó en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer, cuya titular es Sarahí Rodríguez Martínez y el departamento de Ecología, quienes unieron esfuerzos para promover valores y fortalecer la conciencia ambiental entre las niñas y los niños, esta actividad fue parte de la primera semana de derechos humanos que se realizó en la ciudad.

Durante la jornada, se realizaron trabajos de pintura de un mural y reforestación, acciones que contribuyen a mejorar los espacios educativos y generar entornos más agradables para la comunidad escolar.

Asimismo, estas iniciativas buscan involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de la naturaleza, así como fomentar una cultura de respeto, igualdad y participación desde los primeros años de formación.

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Los niños se mostraron muy emocionados al poder pintar el mural en el cual colocaron sus manos en la pintura y luego en la pared, dejando un hermoso mural así mismo se comprometieron a cuidar los arbolitos que plantaron.