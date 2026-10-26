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Aumentan de precio los artículos para tamales

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan de precio los artículos para tamales
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      CIUDAD VALLES.- Viene un alza en productos alimenticios que sirven para hacer tamales, advierte bodeguero del mercado.

      Una de las costumbres locales en día de muertos es la ingesta de tamales y el elemento clave para sazonar los de carne de cerdo es el chile cascabel, que, todavía estaba a 220 el kilo (tanto del picante como el de sabor menos ácido), sin embargo, el comerciante Ángel Salazar Alvizo advirtió que para esta semana, que comienzan a trabajar las vaporeras, repletas de tamales, ese chile de color característico podría subir de un 15 a un 20 por ciento (hasta 40 pesos más), dado que la demanda será alta, como cada año.

      Refirió que aunque hay muchas variedades de tamales, los de "chilpán" son los que llevan ese tipo de fruto seco que da el sabor característico. 

      Por lo que el costo de los ingredientes esenciales para los tamales, se cotizarán con un incremento.

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