Maquillaron la evaluación de juzgadores: abogados

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La evaluación de jueces y juezas en San Luis Potosí dejó fuera la opinión de los abogados litigantes y concluyó con un solo juez reprobado, resultado que integrantes de la Asociación de Abogados de San Luis cuestionaron por contrastar con las quejas sobre la impartición de justicia y con declaraciones previas de la presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Críticas de abogados a la evaluación judicial

Efraín Torres Salazar, presidente de la asociación, y el abogado Víctor Hugo González Arias señalaron inconsistencias en la información sobre los resultados. Torres Salazar sostuvo que primero se habló de varios jueces reprobados y posteriormente se informó que solo uno no aprobó, por lo que acusó al Poder Judicial de proyectar ante la ciudadanía una imagen de buen desempeño que, a su juicio, no corresponde con los problemas que enfrentan los usuarios.

Torres Salazar también cuestionó que la evaluación considerara conocimientos, productividad y satisfacción de los usuarios sin consultar, según afirmó, a los abogados que acuden a los tribunales.

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Impacto de errores en procedimientos judiciales

El presidente de la asociación reclamó que no se les preguntara sobre el rendimiento y la competitividad de los juzgadores, pese a que su experiencia en los procesos judiciales les permite identificar deficiencias en el servicio.

Por separado, González Arias advirtió sobre errores en el trabajo de los secretarios de acuerdos y señaló que las fallas en los procedimientos pueden derivar en nulidades de actuaciones y afectar el desarrollo de los juicios. Indicó que estas deficiencias pueden representar mayores dificultades para abogados que comienzan a ejercer y todavía desconocen algunos trámites judiciales.

Los litigantes exigieron a Zarazúa Martínez aclarar las diferencias en la información sobre la evaluación y pidieron a los órganos de gobierno del Poder Judicial mejorar la capacitación de jueces y juezas. También cuestionaron que persistan quejas y asuntos sin resolver mientras los funcionarios judiciales perciben salarios elevados, sin que, afirmaron, existan resultados suficientes para atender los problemas de la institución.