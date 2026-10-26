logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Maquillaron la evaluación de juzgadores: abogados

Litigantes cuestionan que sólo uno no acreditara las pruebas

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Maquillaron la evaluación de juzgadores: abogados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La evaluación de jueces y juezas en San Luis Potosí dejó fuera la opinión de los abogados litigantes y concluyó con un solo juez reprobado, resultado que integrantes de la Asociación de Abogados de San Luis cuestionaron por contrastar con las quejas sobre la impartición de justicia y con declaraciones previas de la presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

      Críticas de abogados a la evaluación judicial

      Efraín Torres Salazar, presidente de la asociación, y el abogado Víctor Hugo González Arias señalaron inconsistencias en la información sobre los resultados. Torres Salazar sostuvo que primero se habló de varios jueces reprobados y posteriormente se informó que solo uno no aprobó, por lo que acusó al Poder Judicial de proyectar ante la ciudadanía una imagen de buen desempeño que, a su juicio, no corresponde con los problemas que enfrentan los usuarios.

      Torres Salazar también cuestionó que la evaluación considerara conocimientos, productividad y satisfacción de los usuarios sin consultar, según afirmó, a los abogados que acuden a los tribunales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto de errores en procedimientos judiciales

      El presidente de la asociación reclamó que no se les preguntara sobre el rendimiento y la competitividad de los juzgadores, pese a que su experiencia en los procesos judiciales les permite identificar deficiencias en el servicio.

      Por separado, González Arias advirtió sobre errores en el trabajo de los secretarios de acuerdos y señaló que las fallas en los procedimientos pueden derivar en nulidades de actuaciones y afectar el desarrollo de los juicios. Indicó que estas deficiencias pueden representar mayores dificultades para abogados que comienzan a ejercer y todavía desconocen algunos trámites judiciales.

      Los litigantes exigieron a Zarazúa Martínez aclarar las diferencias en la información sobre la evaluación y pidieron a los órganos de gobierno del Poder Judicial mejorar la capacitación de jueces y juezas. También cuestionaron que persistan quejas y asuntos sin resolver mientras los funcionarios judiciales perciben salarios elevados, sin que, afirmaron, existan resultados suficientes para atender los problemas de la institución.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí
        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí

        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí

        SLP

        Rubén Pacheco

        A pesar de avances, un alto porcentaje de policías municipales aún debe completar cursos de formación inicial.

        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP
        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP

        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Víctimas tienen un año para presentar querellas ante el Ministerio Público, advierte Fiscalía.

        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones
        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones

        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        La propuesta del PMC busca facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral

        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH
        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH

        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH

        SLP

        Rubén Pacheco

        Casos de sífilis congénita crecieron de 4 a 35 en 2026, mientras que VIH aumentó de 315 a 327 en SLP