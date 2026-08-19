Permanente avala renuncia de la magistrada Mónica Soto

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la renuncia de Mónica Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con efectos a partir del próximo 31 de agosto.

La solicitud fue avalada con 26 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); cinco votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de cinco abstenciones.

Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron que la renuncia cumpliera con el requisito constitucional de responder a una causa grave. Representantes del oficialismo defendieron el derecho de Soto Fregoso a separarse del cargo.

El diputado de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez Reyes sostuvo que la solicitud no debía tratarse como un simple trámite administrativo, debido a que el nombramiento de la magistrada fue avalado por el Senado.

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También criticó resoluciones emitidas durante la gestión de Soto, entre ellas las relacionadas con los denominados "acordeones" en la elección judicial, un caso sobre críticas realizadas en redes sociales contra una funcionaria y la asignación de diputaciones y senadurías que permitió la mayoría legislativa de Morena.

La diputada de Morena Margarita Corro señaló que la renuncia debía atenderse para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Añadió que la visión de justicia de la denominada Cuarta Transformación busca acercarlas a la ciudadanía.

Por su parte, la diputada priista Carolina Viggiano acusó al TEPJF de haber tolerado los "acordeones" utilizados durante la elección judicial. Advirtió que la falta de designación de una persona sustituta debilitaría al árbitro electoral y a los contrapesos institucionales.

El senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que no existían razones para rechazar la solicitud y defendió el derecho constitucional de Mónica Soto a decidir si continuaba en el cargo después de diez años.

Señaló que la magistrada emitió resoluciones que involucraron a todos los partidos y grupos parlamentarios y aseguró que concluye su trayectoria "con la frente en alto, con las manos limpias y con todo el respaldo".