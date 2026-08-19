Video | Jóvenes ya promueven a Vero Rodríguez para alcadesa

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Integrantes de la estructura del PAN en San Luis Potosí recorren colonias de la capital para promover a la senadora Verónica Rodríguez Hernández como una opción para la Presidencia Municipal, mientras el partido todavía se encuentra en un proceso interno para definir su coordinación municipal, según un video difundido en redes sociales.

A través de una conversación, un joven que afirma pertenecer al Comité Estatal panista explica a una ciudadana que el grupo realiza visitas en distintas zonas de la ciudad para "presentar a nuestra opción" y promover a Rodríguez Hernández.

También señala que durante los recorridos obtienen datos de contacto de ciudadanos para mantener comunicación con posibles simpatizantes.

#SLP | Jóvenes ya promueven a Vero Rodríguez para alcaldía

- Entregan promocionales y utilitarios en domicilios, según video

Más información: ??https://t.co/JdjjbkE5BX pic.twitter.com/518v8K7ykg — Pulso Online (@pulso_mx) August 19, 2026

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Luego de que la vecina cuestiona si estas actividades representan una campaña, el joven responde que "no es campaña", aunque en la misma conversación describe visitas a colonias, promoción del perfil de la senadora panista y recopilación de información de ciudadanos.

"Queremos ofrecer esta opción, con Vero y pues queremos apoyarla con todo", afirma el joven durante la conversación.