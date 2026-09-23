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Piden usar multa por armas ilegales para reparar daño en Ayotzinapa

Solicitan que los 4,21 millones de dólares pagados por Heckler & Koch apoyen a víctimas y comunidades afectadas

Por EFE

Septiembre 23, 2026 11:54 a.m.
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Piden usar multa por armas ilegales para reparar daño en Ayotzinapa
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      CIUDAD DE MÉXICO.— Organizaciones de derechos humanos pidieron a las autoridades del estado alemán de Baden-Württemberg que los 4,21 millones de dólares pagados por Heckler & Koch tras una condena por exportar ilegalmente fusiles a México se destinen a proyectos de reparación para víctimas y comunidades afectadas, entre ellas las de Ayotzinapa.

      La petición pone el foco en el destino del dinero: la empresa pagó al Estado alemán, mientras que las víctimas mexicanas no recibieron una indemnización derivada de esa sentencia. Los firmantes reconocen que el fallo no obliga a transferirles los recursos, pero solicitan estudiar vías legales y políticas para que contribuyan a la reparación del daño.

      En una carta dirigida al ministro presidente de Baden-Württemberg, Cem Özdemir, las organizaciones recuerdan que Alemania prohibía la exportación de armas a Guerrero por la situación de derechos humanos. Según el documento, 99 fusiles G36 de la compañía llegaron a manos de la policía local y al menos tres fueron disparados durante los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas, seis personas murieron y más de 40 resultaron heridas.

      Entre los estudiantes atacados estaba Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado vegetativoNo se ha determinado si el arma que lo hirió era un fusil de Heckler & Koch, precisan los firmantes, debido al deficiente procesamiento de la escena.

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      Las organizaciones proponen financiar atención médica y psicosocial, apoyar el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos y desarrollar medidas para evitar que se repitan. Si entregar dinero directamente a las familias no fuera jurídicamente posible, plantean respaldar proyectos para las comunidades afectadas.

      La carta está firmada, entre otros, por el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y organizaciones alemanas de derechos humanos y control del comercio de armas.

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