¿Dejarán de aceptar efectivo en las gasolineras?
La iniciativa daría a Hacienda facultades para definir sectores donde dejaría de aceptarse efectivo
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CIUDAD DE MÉXICO.— La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) advirtió que una iniciativa federal sobre pagos digitales podría abrir la puerta a que las gasolineras dejen de aceptar efectivo. La propuesta todavía no impone esa obligación a las estaciones de servicio, pero permitiría a la Secretaría de Hacienda determinar en qué sectores el pago digital sería la única opción.
La distinción importa para quienes cargan combustible: la iniciativa no menciona expresamente a las gasolineras, aunque tampoco las excluye. Los sectores alcanzados, los plazos y las condiciones se definirían después si la reforma es aprobada, señaló la organización.
Onexpo dijo estar dispuesta a participar en el diseño de la medida, pero pidió considerar la conectividad en distintas regiones, el acceso de los consumidores a servicios bancarios y el funcionamiento de las terminales de pago. También advirtió contra trasladar a las estaciones costos y riesgos que corresponden a bancos, procesadores y empresas de telecomunicaciones.
Para la agrupación, conviene ofrecer beneficios a quienes paguen digitalmente antes que sancionar a los establecimientos. Citó información de la Asociación de Bancos de México según la cual más de 25 millones de personas no están incorporadas a la banca.
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La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. La Comisión de Hacienda convocó este miércoles 23 de septiembre a reuniones con funcionarios públicos y representantes del sector privado para discutirla.
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