México puede tener la mejor selección femenil del mundo: Liga MX

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LISBOA.— Mariana Gutiérrez, responsable de la Liga MX Femenil, cree que México tiene las condiciones para construir una de las selecciones femeninas más valiosas del mundo. Su apuesta, dijo, depende del compromiso de los clubes y de convertir la afición por el futbol en oportunidades para las jugadoras.

Durante el Portugal Football Summit, celebrado en Oeiras, cerca de Lisboa, la directiva sostuvo que el interés generado por el Mundial masculino disputado este año en México puede ayudar al crecimiento del futbol femenil. Para aprovecharlo, señaló, hacen falta constancia y trabajo de los clubes.

Gutiérrez puso también un límite a esa aspiración: México aún debe conseguir en noviembre su clasificación al Mundial femenino de 2027. Recordó que la selección no ha disputado una Copa del Mundo desde la creación de la liga.

La directiva pidió que el desarrollo de una liga femenina vaya más allá de organizar partidos. A su juicio, se necesita construir un mercado y ofrecer a las niñas una opción real para llegar al futbol profesional.

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