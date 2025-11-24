Bajan presupuesto del Interoceánico

Ciudad de México.- El gobierno federal recortó 84.7% el presupuesto asignado para este 2025 al Tren Interoceánico, a pesar de que hay tramos que todavía se hallan inconclusos.

De acuerdo con el último informe trimestral que la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados, en 2025 se destinaron 25 mil 122 millones 900 mil pesos del presupuesto al proyecto Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, operado por la Secretaría de Marina (Semar); sin embargo, a través de “ajustes presupuestales”, dichos recursos se redujeron a 3 mil 828.3 millones de pesos al 30 de septiembre.

De acuerdo con información oficial, a finales de octubre de 2025, la Línea K del Tren Interoceánico (Ciudad Ixtepec, Oaxaca-Ciudad Hidalgo, Chiapas) reportó un avance de 87.68%, con fecha de conclusión en junio de 2026.

La Línea FA (Coatzacoalcos, Veracruz-Palenque, Chiapas) continuaba a su vez en proceso de liberación del derecho de vía, con un avance de 44.28%. En lo que respecta a la línea Z (Coatzacoalcos-Salina Cruz, Oaxaca), ya está en operaciones de carga desde septiembre de 2023, y de pasajeros desde diciembre de 2023.

De los 25 mil 122 millones 900 mil pesos que se autorizaron para el proyecto Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., en el PEF 2025, se determinó quitarle más de 21 mil 400 millones que fueron reintegrados a la Tesorería.