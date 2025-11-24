logo pulso
Habrá lluvia y frío en próximas horas

Por EFE

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
Ciudad de México.- Ante un pronóstico de lluvias fuertes y temperaturas bajas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas 72 horas, el Gobierno llamó este domingo a la población de varios estados del país a tomar medidas de prevención ante estos fenómenos.

En un comunicado de prensa, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) refirió que el SMN “prevé que el miércoles 26 se presenten lluvias fuertes con puntuales muy fuertes” en lo estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca) e Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango).

Para el martes 25 prevé intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Y temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Para el miércoles 26 el SMN avisó de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

