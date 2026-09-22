Abandonan a bebé recién nacido en vivienda de Chihuahua

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CHIHUAHUA, Chih., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Un bebé recién nacido fue abandonado en las últimas horas en unas tapias en la ciudad de Chihuahua.

Bebé abandonado Chihuahua: detalles del hallazgo

De acuerdo con los reportes, el hallazgo ocurrió en una vivienda abandonada de la colonia Valles de Chihuahua y se estima que el bebé tenía aproximadamente dos horas de nacido.

Fueron vecinos del sector, quienes al escuchar el llanto del bebé acudieron a la tapia o vivienda abandonada donde lo encontraron sin ropa y aún con el cordón umbilical.

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Acciones de la autoridad y estado de salud

Hasta el momento se ha dado a conocer que la salud del bebé es estable y en buen estado, por lo cual permanecerá internado entre dos y tres días más, únicamente para monitoreo, observación y valoraciones médicas.

La Secretaría de Salud informó que, una vez que reciba el alta, el DIF Estatal será quien asumirá su protección y lo trasladará a la Casa Cuna, mientras se determina su situación jurídica y familiar.

Hasta el momento se ha informado que se continuará con las investigaciones, sobre sus familiares y demás detalles referentes al caso.