Cofepris emite 3 alertas sanitarias por robo de medicamentos

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió tres alertas sanitarias por el robo de medicamentos que requieren receta médica y otros que ya caducaron, pero podrían venderse ilegalmente en la vía pública o plataformas de comercio electrónico.

Detalles confirmados sobre los medicamentos robados

El ente regulador informó sobre el robo del medicamento Sydolil (Ácido acetil salicílico/Cafeína/Ergotamina) en la presentación de caja con 12 tabletas de 400/50/1 miligramos, lote 102910, que caducó el pasado 7 de julio de 2026.

La empresa Siegfried Rhein, titular del registro sanitario, reportó el robo. Además, para el consumo de dicho medicamento se requiere prescripción médica.

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"La comercialización del medicamento robado representa un riesgo para la salud... se desconocen las condiciones de almacenamiento, transporte y manejo durante su distribución ilegal. Por ello, no es posible garantizar que el medicamento conserve su calidad, seguridad, eficacia y estabilidad, lo que incrementa el riesgo de presentar reacciones adversas o de que no produzca el efecto terapéutico esperado", explicó la Cofepris.

Acciones de la autoridad ante el robo de medicamentos

También emitió alerta sanitaria por el robo de los medicamentos Sinuberase y Neo-melubrina, notificados por la empresa Almacén de Drogas, S.A. DE C.V.

Sinuberase tiene presentación en caja con 20 ampolletas, del lote 5I132, y con caducidad para abril de 2027; en el caso de Neo-Melubrina, la caja tiene 10 tabletas de 500 mg, y el lote FMX0999, con caducidad para junio de 2028.

Finalmente, la Cofepris alertó sobre el robo de los lotes NV577602, NV577603 y NV580901 de condones de la marca Prudence Clásico, con caducidad para julio de 2030.