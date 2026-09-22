Muere paciente de 82 años tras caer del cuarto piso del Centro Médico
El IMSS realiza investigación interna para esclarecer las causas del fallecimiento del paciente.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Un paciente de 82 años murió durante la madrugada de este martes luego de caer desde el cuarto piso del área de escaleras de emergencia de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Detalles confirmados
El hombre se encontraba hospitalizado en el servicio de Urología y, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el lunes 21 de septiembre fue sometido a un procedimiento quirúrgico que concluyó sin complicaciones, según el reporte médico.
Durante la madrugada del martes, el paciente fue valorado por personal médico. Posteriormente, se recibió el reporte de que había salido hacia el área de las escaleras de emergencia y momentos después fue localizado tras caer desde el cuarto piso.
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Acciones de la autoridad
Personal médico acudió al sitio y confirmó que el paciente ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias.
El IMSS lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del paciente. El instituto informó que colabora con las autoridades y realiza una revisión interna para esclarecer lo ocurrido.
El organismo señaló que, mientras concluyen las investigaciones, no es posible establecer ni anticipar la mecánica de la caída ni las causas asociadas al fallecimiento.
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