Sentencian a 96 años a hombre por feminicidio de dos mujeres trans

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MONTERREY, N.L., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Un hombre fue condenado a 96 años y cinco meses de prisión por el feminicidio de dos mujeres trans, asesinadas con dos días de diferencia en julio de 2024, en los municipios de Guadalupe y Monterrey, Nuevo León.

Sentencia histórica en Nuevo León

Julio César "N", de 35 años, recibió la sentencia durante un juicio oral penal, luego de que la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentara pruebas para acreditar su responsabilidad en ambos crímenes.

La Fiscalía informó que se trata de la primera sentencia condenatoria emitida en Nuevo León por la muerte violenta de dos mujeres trans sancionada como feminicidio.

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Detalles de los crímenes y proceso judicial

El primer caso ocurrió el 26 de julio de 2024, en una habitación de un motel de la colonia Crispín Treviño, en Guadalupe. De acuerdo con la investigación, el acusado atacó a la víctima, identificada como E. S. M., y le obstruyó la respiración hasta provocarle la muerte.

Dos días después, el 28 de julio, ocurrió el segundo feminicidio en un domicilio de la colonia Terminal, en Monterrey. La víctima, identificada con las iniciales J. S., fue sometida por el agresor, quien utilizó un trozo de tela para sujetarle el cuello y restringirle la respiración.

Los dictámenes periciales establecieron que en ambos casos la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales con las que acreditó, según la Fiscalía, la responsabilidad penal del acusado y la existencia de violencia de género en ambos hechos.

Además de la pena de prisión, el juez ordenó el pago de la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a la legislación vigente.