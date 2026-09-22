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Liberan a gavilán de Cooper en área natural protegida de Oaxaca

El gavilán de Cooper es una especie protegida y clave para el control de especies invasoras.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 03:25 p.m.
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Liberan a gavilán de Cooper en área natural protegida de Oaxaca
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Un ejemplar de ave Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) fue liberado en el Área Natural Protegida con categoría de Parque Nacional Benito Juárez ubicada en el estado de Oaxaca, esto, luego de su recuperación tras ser rescatada con una lesión en su ala derecha.

      Profepa y colaboración en la liberación

      De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a cargo de Mariana Boy Tamborrell, la especie está sujeta a protección especial por estar enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

      "Cada acción cuenta para asegurar su protección, conservación y supervivencia", compartió la autoridad ambiental en redes sociales y detalló que luego del tratamiento médico y rehabilitación del ave, se determinó su liberación inmediata en el Parque Nacional Benito Juárez.

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      En un video publicado en su cuenta de X se observa el momento en que el ave es llevada a una zona boscosa dentro de una caja transportadora de madera y al momento de levantar la compuerta, el Gavilán de Cooper sale y se completa la liberación de la especie.

      Cabe destacar que en dichas acciones participó el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en colaboración con el ejido Donají.

      Importancia ecológica y estado de conservación

      Esta especie de ave está catalogada como especie migratoria de invierno por la Secretaría del Medio Ambiente de la capital del país (Sedema) y en este caso, el ejemplar había estado en recuperación desde agosto cuando fue rescatada con una lesión en su ala derecha.

      Según la Sedema, la importancia de esta especie radica en sus hábitos alimenticios ya que funge como controlador de especies invasoras. A nivel internacional, el Gavilán de Cooper tiene un estatus de preocupación menor (LC) en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) apéndice II de CITES.

      De acuerdo a la autoridad ambiental, la especie es un ave nativa de Norteamérica que habita desde el sur de Canadá hasta el Sur de México, con algunos registros en Centroamérica.

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