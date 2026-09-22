México supera los 130 millones de habitantes: Inegi

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La población de México alcanzó los 130,9 millones de personas en 2025, en medio de una desaceleración del crecimiento demográfico y un aumento de la edad mediana de sus habitantes, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

INEGI población México 2025

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, 130,4 millones de personas habitaban en viviendas particulares y poco más de 517.000 residían en viviendas colectivas.

Entre el Censo de 2020 y la nueva medición, la población residente en viviendas particulares creció a una tasa promedio anual del 0,7 %, por debajo del 1 % registrado entre 2015 y 2020.

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Cambios demográficos y sociales en México

Al mismo tiempo, la edad mediana de la población aumentó tres años en apenas un lustro: mientras en 2020 la mitad de los habitantes tenía 29 años o menos, en 2025 la mediana se situó en 32 años.

Las mujeres representaron el 51,9 % de la población en viviendas particulares y los hombres el 48,1 %.

Otro indicador del cambio demográfico es la disminución del promedio de hijas e hijos nacidos vivos entre las mujeres (tasa de fecundidad) pasó de 2,1 en 2020 a 1,9 en 2025.

En contraste con la moderación del crecimiento poblacional, el número de viviendas particulares habitadas aumentó de 35,2 millones en 2020 a 39,7 millones en 2025, equivalente a una tasa media anual del 2,2 %.

El promedio de habitantes por vivienda continuó disminuyendo y pasó de 3,6 a 3,3 personas durante el mismo periodo.

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La encuesta también refleja cambios sociales durante el último lustro. La asistencia escolar aumentó en todos los grupos de población menores de 25 años analizados, mientras que la tasa de analfabetismo entre las personas de 15 años y más cayó del 4,8 % al 3,7 %. El promedio de escolaridad aumentó de 9,7 a 10,3 años.

Asimismo, el acceso a internet en las viviendas aumentó del 53,9 % en 2020 al 75,7 % en 2025, mientras que la disponibilidad de teléfonos celulares pasó del 88,1 % al 94,5 %.