Benefició Adán A. a Humberto Bermúdez

Ciudad de México.- Los beneficios del entonces gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco también alcanzaron a Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora.

El hermano del exsecretario de Seguridad de la entidad recibió 4 millones 123 mil 209 pesos en al menos tres contratos por arrendamiento de oficinas al Instituto de Formación para el Trabajo de Tabasco (Ifortab), cuando era gobernador Adán Augusto López Hernández.

No sólo eso, durante ese periodo el director administrativo del Ifortab era Gilberto Enrique Brown Lastra, familiar de Jaime Humberto Lastra Bastar, quien fungía como fiscal en Tabasco y apuntaló a Hernán Bermúdez como un perfil para ser secretario de Seguridad.

De 2020 a 2023, los mismos años en que Hernán Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad, su hermano recibió los 4.1 mdp del Ifortab, la dependencia encargada de ofrecer capacitación laboral a personas en situación de vulnerabilidad, por arrendarle un “centro de capacitación”.

Dicho “centro de capacitación” se encuentra en la Plaza Cascadas, propiedad de Grupo HAHRAS, empresa que cuenta con varios centros comerciales en Villahermosa y propiedad de Humberto Bermúdez Requena. El arriendo se dio a pesar de que el Ifortab cuenta con oficinas propias en Villahermosa.

En la Plataforma Nacional de Transparencia se detalla que este contrato fue firmado por tres meses, pero se indica que al término —el 1 de abril— se renovó por otros tres meses, por los que recibió 130 mil 300 pesos adicionales.

Un segundo contrato fechado el 1 de marzo de 2022 detalla que Humberto Bermúdez Requena recibió 652 mil 500 pesos por el arrendamiento por tres meses de un inmueble al Ifortab.

Este mismo contrato fue renovado por el mismo tiempo y por él recibió otros 643 mil 868.64 pesos. El 1 de enero de 2023 se detalla que el Ifortab siguió con la entrega de contratos al hermano del entonces secretario de Seguridad estatal, y por el arrendamiento de inmuebles por tres meses recibió 643 mil 868.64 pesos.