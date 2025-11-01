Festejan las catrinas y los monstruos

Ciudad de México.- A las 19:00 horas, frente al Palacio de Bellas Artes, un grupo de cuatro amigas se alista para comenzar la celebración del Día de Muertos. Entre risas y brochas de maquillaje, retocan los detalles finales de sus rostros pintados de catrinas.

Ajustan los encajes de sus vestidos y corrigen los rizos rebeldes que escapan del peinado.

Lourdes Valentín, mientras acomoda su sombrero negro con flores, sonrío: “Nos encanta venir, tomarnos fotos, divertirnos y estar juntas.”

Recorrieron toda la calle Madero hasta el Zócalo, un trayecto que parecía una pasarela de fantasía. Cientos de personas avanzan entre luces, cámaras y risas, las calaveras, los monstruos y los héroes se mezclan con turistas curiosos y familias enteras.

Entre la multitud destaca una familia de seis integrantes, tres de las hermanas lucen máscaras de Ghostface, mientras que otra lleva el característico atuendo de película “La purga”.

Los más pequeños piden calaverita con entusiasmo, llenando sus bolsas de dulces.

Casi al llegar al Zócalo, entre la multitud de disfraces, aparece Sofía Victoria, una niña originaria de Coahuila que camina con su atuendo del personaje Rumi, de la película Las guerreras K-pop.

Su madre mandó a hacer el disfraz y Sofía misma elaboró una trenza morada de estambre que cuelga sobre su hombro.