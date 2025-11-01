logo pulso
Detienen a seis policías por nexos criminales

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a seis policías por nexos criminales

Villahermosa, Tab.- Un total de seis elementos policiacos en activo fueron detenidos en el interior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Aunque las autoridades estatales no han brindado detalles de la detención de los elementos policiacos, de manera extraoficial se sabe que el operativo se realizó por parte de las fuerzas federales y la Fuerza Interinstitucional de Reacción táctica (Firt Olmeca) durante la mañana de este viernes.

Cerca de las 08:00 de la mañana, durante el pase de lista, es que los oficiales habrían sido arrestados, derivado de varias órdenes de aprehensión emitidas en su contra.

Apenas el día anterior se dio a conocer también la detención del exdirector general de la Policía Estatal, Leonardo Arturo Leyva Ávalos, quien fue designado en el cargo en 2021 por el entonces titular de Seguridad y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena.

Y es que la organización criminal presuntamente infiltró mandos medios de la SSyPC, que participaban en diversas operaciones ilícitas dentro de la dependencia estatal. Incluso ha trascendido que se han girado 19 órdenes de arresto en contra de elementos de la dependencia.

