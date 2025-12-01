Oaxaqueña fallece al caer del muro fronterizo

Jamiltepec, Oax.- Autoridades de la Subsecretaría de Migración y Población de Oaxaca confirmaron la muerte de una mujer al caer del muro fronterizo entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, Estados Unidos. La víctima es del municipio de San Pedro Jicayán, ubicado en la Costa oaxaqueña; hay otras personas lesionadas.

“En este momento se iniciará la integración de la documentación necesaria y los trámites pertinentes para llevar a cabo el traslado del cuerpo desde Tijuana hasta su comunidad de origen. Ya se cuenta con un enlace directo con los familiares, con quienes se mantendrá comunicación constante para brindarles acompañamiento durante todo el proceso”, señala el comunicado de la Subsecretaría.

Las mujeres pretendían cruzar el muro fronterizo ubicado entre Tijuana y San Diego cuando cayeron, y una de ellas perdió la vida. Las víctimas son provenientes de la comunidad de Aguadulce de San Pedro Jicayán. Las autoridades informaron que el cuerpo se encuentra en la morgue de Tijuana, y se espera que pronto se traslade a su comunidad de origen.

En tanto, indicaron que el estado de salud de las otras mujeres que resultaron heridas por la caída es estable.

