Harfuch presenta avance en seguridad

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
Harfuch presenta avance en seguridad

Ciudad de México.- El titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y resaltó que el trabajo entre las instituciones ha permitido detener en esa entidad, desde el 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre del 2025, a 932 personas por delitos de alto impacto.

También reportó el aseguramiento de casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 laboratorios de metanfetamina.

En conferencia de prensa señaló que incrementaron los despliegues en la entidad con 12 mil 514 elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y la SSPC.

Comentó que como parte del Plan Michoacán, del 10 al 26 de noviembre se detuvo a 134 personas, se han incautado armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos, artefactos explosivos, material explosivo, 425 kilos de metanfetamina y drogas sintéticas.

Por otra parte, rechazó que el crimen organizado haya financiado el certamen de Miss Universo, tras la investigación de una red delictiva donde está relacionado Raúl Rocha Cantú copropietario del concurso.

“No tenemos indicios de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal con las investigaciones”.

