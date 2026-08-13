Colombia rechazó brigada de rescatistas mexicanos, confirma Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno de Colombia no aprobó el envío de la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estaba lista para apoyar en las labores de auxilio tras el sismo registrado en ese país.

Sheinbaum aclara situación de brigada rescatistas en Colombia

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que, aunque inicialmente había informado que los elementos mexicanos ya se encontraban en Colombia, recibió una precisión por parte del Gabinete de Seguridad.

"Colombia pidió certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación", explicó.

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México mantiene apoyo humanitario a Colombia tras sismo

Ante esta situación, la brigada de rescatistas permanece lista para salir en cualquier momento, en caso de que las autoridades colombianas autoricen su ingreso y participación en las tareas de rescate.

La presidenta destacó que los equipos de rescate de la Sedena cuentan con experiencia internacional y han participado en labores de auxilio en 98 países, como parte de la política de solidaridad de México ante desastres naturales.

Mientras se define la participación de los rescatistas, México mantiene el apoyo humanitario a Colombia. Sheinbaum señaló que mediante aviones Hércules se trasladarán despensas, insumos médicos y otros materiales que fueron solicitados por las autoridades de ese país.

"Estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron", indicó.

La Mandataria subrayó que la brigada mexicana se encuentra preparada para movilizarse de inmediato y reiteró que la aclaración fue necesaria debido a que la información inicial que recibió señalaba que los rescatistas ya habían sido enviados.

"Es importante que se conociera esta información, porque ayer tenía la información de que sí habían ido, pero hoy me hicieron la aclaración en el Gabinete de Seguridad", señaló.

México repatría a 36 mexicanos afectados por sismo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, la madrugada de este miércoles, el Gobierno de México repatrió a 36 connacionales que se encontraban en Colombia durante el sismo de 7.4 que afectó a dicho país.

Por medio de un comunicado conjunto, la SRE y la Defensa detallaron que los mexicanos llegaron del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia, donde arribó una aeronave C-130 Hércules para traerlos de vuelta a territorio mexicano luego de que se encontraran en condiciones de vulnerabilidad tras las afectaciones del sismo del pasado 10 de agosto.

Agregó que todas las personas se encuentran a salvo y en buen estado de salud.