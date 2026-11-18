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El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen por el que se declara el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes, al destacar su aportación a las naciones receptoras, pero también se reconoció la tragedia en un albergue del Instituto Nacional de Migración donde fallecieron encerrados y calcinados 40 extranjeros.

Senado declara Día Nacional de las Personas Migrantes

Juan Carlos Loera, senador de Morena, hizo referencia a dicha tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez ocurrida el 27 de marzo de 2023, caso que consideró se derivó de "un acto de autoridad vinculado con el fascismo" y dijo que es necesario que no vuelva a ocurrir.

Reacciones y demandas tras tragedia en albergue migratorio

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Sin mencionar por su nombre al exdirector del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien hace una semana fue exonerado por un juez como responsable de la tragedia, dijo que "es una herida que no cierra en la frontera, que no olvidamos en Ciudad Juárez y que nombrarlos, recordarles es un primer paso para hacerles justicia".

La senadora del PRI, Anabel Ávalos Zempoalteca, dijo que esta declaración es importante, pero ello no es suficiente porque se requieren mejores políticas y la defensa de derechos de los migrantes.

Destacó que la crisis del INE también afecta a los migrantes, pues sus derechos políticos están en juego por lo que exigió proteger la participación electoral de los mexicanos que residen en el extranjero en las elecciones federales del 2027.