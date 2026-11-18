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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó un curso gratuito en línea para prevenir la violencia y enseñar a estudiantes y público en general a resolver conflictos mediante el diálogo, la empatía y el respeto, con herramientas interactivas que incluyen juegos de roles con inteligencia artificial.

Curso "Creadores de paz": contenido y objetivos

El curso, denominado "Creadores de paz: la nueva generación", tiene una duración de 20 horas, distribuidas en cuatro módulos, y está dirigido principalmente a estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato, aunque también puede inscribirse cualquier persona interesada.

La capacitación, disponible a través de la plataforma Coursera (mooc.unam.mx), incluye videos animados, cuestionarios, diagnósticos, actividades interactivas y ejercicios que recrean situaciones de conflicto para enseñar alternativas de solución sin recurrir a la violencia.

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Declaraciones y colaboración institucional

El secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, Fernando Macedo Chagolla, señaló que fomentar una cultura de paz puede contribuir a resolver numerosos problemas que enfrenta la sociedad.

Durante la presentación del programa, destacó que esta iniciativa representa un esfuerzo significativo para mejorar la convivencia dentro y fuera de los espacios universitarios, por lo que invitó a los estudiantes a participar.

La titular del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias (PUCPAZ), Leticia Cano Soriano, explicó que el curso fue desarrollado en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED), con el propósito de proporcionar herramientas para prevenir conductas violentas en escuelas y comunidades.

Detalló que el último módulo incluye materiales descargables, entre ellos la Brújula de las emociones, Tarjetas restaurativas y recursos para promover el cuidado colectivo. Quienes concluyan la capacitación recibirán un certificado gratuito emitido por Coursera.

Antes de su lanzamiento, el contenido fue evaluado por especialistas de distintas entidades universitarias, entre ellas la Facultad de Trabajo Social, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, quienes le otorgaron una calificación de 4.6 sobre cinco estrellas.

Por su parte, la titular de la CUAED, Anabel de la Rosa Gómez, sostuvo que la educación digital permite ampliar el alcance de los programas universitarios y acercar conocimientos a personas que no forman parte de la institución.

Señaló que la UNAM cuenta con 171 cursos publicados, de los cuales 19 corresponden a programas especializados desarrollados con la participación de 48 entidades académicas.

De la Rosa Gómez destacó que las juventudes deben asumir un papel central en la construcción de nuevas formas de convivencia basadas en el respeto, la inclusión y la solidaridad.