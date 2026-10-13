C5 seguirá marcha de trabajadores del IMSS; habrá 510 cámaras

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que seguirá la marcha de los trabajadores del IMSS, programada para este martes, con 510 cámaras de videovigilancia.

Acciones de la autoridad

Las cámaras están situadas en 146 sitios a lo largo de la ruta de las movilizaciones y zonas aledañas. Además, en la zona hay 160 altavoces para emitir mensajes preventivos, así como 125 botones de auxilio para solicitar atención ante situaciones de emergencia.

El C5 capitalino comunicó que la marcha iniciará en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avanzará sobre Avenida Cuauhtémoc hasta Avenida Juárez, donde la ruta contempla dos trayectos: uno con dirección a la Plaza de la Constitución (Zócalo), y otro sobre Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, para finalmente incorporarse por Avenida Insurgentes Sur a la altura de las colonias Roma y Condesa.

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Detalles confirmados

Por su parte, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, destacó la relevancia de la vigilancia en las manifestaciones. "La videovigilancia es una herramienta fundamental para dar seguimiento a las movilizaciones y fortalecer la coordinación interinstitucional para la atención de emergencias, en beneficio de las personas que participan y de quienes transitan por la ciudad".