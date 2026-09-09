Bolsa de México cae 0.39%

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este miércoles un 0,39 %, para acumular tres bajas en las últimas cuatro sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en 64.814,97 unidades, en una jornada con caídas en la mayoría de los mercados en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido al aumento en las tensiones en Medio Oriente", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En Estados Unidos, los índices Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500, registraron pérdidas.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,39 % para acumular caídas en tres de las últimas cuatro sesiones".

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Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Televisa (-4,73 %), Bolsa Mexicana de Valores (-1,98 %), Alsea (-1,62 %), Chedraui (-1,56 %) y Volaris (-1,55 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento negativo de este miércoles, el índice mexicano se apunta una baja del -0,94 % en lo que va de septiembre, pero registra un avance del 0,79 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al pasar de 16,91 a 16,9 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 210,5 millones de títulos por un importe de 15.592 millones de pesos (unos 1.021 millones de dólares).

De las 753 firmas que cotizaron en la jornada, 188 terminaron con sus precios al alza, 541 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 12,17 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 3,85 % y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 3,35 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el -5 %; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -4,73 %, y de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el -3,22 %.