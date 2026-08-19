Fusión de Paramount y Warner pondría en riesgo 4,500 empleos

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Los Ángeles, 19 de agosto (EFE).- La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery (WBD) podría provocar la pérdida de alrededor de 4 mil 500 empleos en la industria cinematográfica y televisiva de Los Ángeles, advirtió un estudio de la consultora CVL Economics.

El informe señala que los puestos desaparecerían durante los tres años previstos para que ambas compañías integren sus operaciones. Además, la unión de los conglomerados podría acelerar la caída de la producción audiovisual en Los Ángeles, donde se han perdido 52 mil empleos durante los últimos cuatro años.

Las afectaciones alcanzarían también a pequeñas empresas relacionadas con la producción, como casas de utilería, imprentas, compañías de transporte y otros proveedores. En ese sector estarían en riesgo 2 mil 661 empleos indirectos, además de otros 3 mil 200 vinculados con la economía local.

De acuerdo con la consultora, el impacto representaría mil 200 millones de dólares en salarios, 2 mil 700 millones en valor económico y 4 mil 600 millones en producción comercial.

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También se dejarían de recaudar 547 millones de dólares en impuestos, incluidos 78.6 millones correspondientes a contribuciones locales.

La operación enfrenta la oposición de 12 estados, encabezados por California y Nueva York, que presentaron una demanda al considerar que eliminaría competencia en Hollywood y violaría la legislación federal antimonopolio.

Según la querella, la empresa resultante controlaría cerca del 27 por ciento del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 por ciento del segmento de grandes estrenos. La fusión también aumentaría la concentración de los canales básicos de televisión por cable.

El Sindicato de Guionistas de Hollywood se sumó a las acciones legales y solicitó a un tribunal federal de California mantener bloqueado el acuerdo mediante una medida cautelar.

Ante las presiones, Paramount aceptó retrasar la fusión hasta junio de 2027, salvo que la justicia estadounidense resuelva antes el litigio.

El juicio antimonopolio fue programado para el 2 de marzo de 2027. La fecha representa un revés para el conglomerado, que buscaba iniciar el proceso en noviembre al considerar que una demora prolongada podría poner en riesgo la operación. EFE