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Seguridad

Detienen a dos hombres con marihuana en la capital

Las intervenciones se realizaron en Balcones del Valle y el Barrio de Tlaxcala

Por Redacción

Agosto 19, 2026 05:27 p.m.
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Detienen a dos hombres con marihuana en la capital
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      La Policía Municipal de San Luis Potosí detuvo a dos hombres por presunta posesión de droga durante intervenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad.

      El primer caso ocurrió en el cruce de Fuente de las Flores y Fuente de Lluvia, en la colonia Balcones del Valle, donde agentes municipales detectaron a un hombre que presuntamente consumía una sustancia ilícita.

      Durante una revisión, los policías localizaron una bolsa de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana. El detenido fue identificado como Víctor "N", de 27 años.

      La segunda detención se registró en las calles 16 de Septiembre y Privada de Moctezuma, en el Barrio de Tlaxcala.

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      De acuerdo con el reporte policial, los agentes intervinieron en una discusión entre dos hombres. Uno de ellos, un adulto mayor, acusó al otro de intentar sustraerle una bicicleta.

      Al realizar una inspección al señalado, los oficiales encontraron una bolsa con hierba verde con características de la marihuana. Por este motivo fue detenido Abraham "N", de 31 años.

      Ambos hombres y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

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