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Caída de gob.mx deja fuera de servicio portales federales

Un corte de conectividad afectó páginas de Presidencia y diversas secretarías; autoridades estimaron restablecerlas en 25 minutos

Por Pulso Online

Agosto 19, 2026 05:19 p.m.
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Caída de gob.mx deja fuera de servicio portales federales
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      El dominio gob.mx, que concentra los portales de las dependencias del Gobierno federal, presentó una caída generalizada la tarde de este miércoles 19 de agosto, lo que impidió el acceso a diversos servicios y trámites oficiales.

      Entre las páginas afectadas se encontraban las de la Presidencia de la República y las secretarías de Salud, Hacienda, Economía, Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo, entre otras instituciones.

      La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la suspensión temporal fue provocada por un corte de conectividad. La dependencia calculó inicialmente que el servicio podría quedar restablecido en aproximadamente 25 minutos.

      La falla afectó tanto la consulta de información oficial como el acceso a trámites, pagos y servicios públicos que dependen de las plataformas gubernamentales.

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      Usuarios comenzaron a reportar en redes sociales que no podían ingresar a distintos portales.

      Al compartir el dominio gob.mx, la interrupción se extendió a varias dependencias y no quedó limitada a una sola institución.

      Las autoridades federales pidieron a la población consultar sus canales oficiales para conocer el momento en que los portales recuperaran su funcionamiento.

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