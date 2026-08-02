Cae líder del Cártel de Los Reyes

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Alfonso Fernández Magallón, líder del Cártel de Los Reyes, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares.

Su captura desató bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Fernández se dedica a traficar sustancias controladas a Estados Unidos durante décadas, controla pistas de aterrizaje utilizadas por aviones que transportan cocaína desde Colombia a Michoacán.

"Como resultado de una operación del Ejército mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso ´N´, identificado como líder del Cártel de Los Reyes", indicó García Harfuch.

Agregó en redes sociales que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención.

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Tras su captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán y las autoridades del gabinete de seguridad garantiza la seguridad del Estado.