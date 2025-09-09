Cae responsable de multihomicidio en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que autoridades tabasqueñas realizaron la detención de un hombre identificado como el responsable de un multihomicidio en el municipio de Centla, Tabasco.

De acuerdo con el funcionario federal, tras la aprehensión del presunto responsable fueron rescatados siete menores de edad que habían sido sustraídos por dicho sujeto, los cuales, afirmó, ya se encuentran a salvo.

En el despliegue operativo, participaron elementos del Gobierno de Tabasco, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Emiten Alerta Amber por desaparición de seis menores; responsable sería identificado como Narciso Reyes Jiménez El lunes 8 de septiembre, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas lanzó Alerta Amber por la desaparición de seis menores de edad, que fueron sustraídos por un sujeto identificado como Narciso Reyes Jiménez, presunto asesino de cuatro personas en la ranchería Cañaveralito de Centla, Tabasco.

Según autoridades estatales, entre los desaparecidos había cuatro niñas y dos niños, que habrían sido sacados de su hogar por este individuo.

Los menores responden a los nombres de Eliza Sofía, de 1 año; María Guadalupe, de 6 años; Reyna de 5 años y Jesús, de 4 años; de apellidos Reyes Vasconcelos, así como Jesús Guadalupe y Estrella Vasconcelos López, de 7 y 16 años, respectivamente.

Por otro lado, autoridades del Ayuntamiento de Centla indicaron que cuatro integrantes de una familia fueron asesinados por presuntos conflictos por Narciso Reyes, cuyo alias es “El Chicho”. Tras el multihomicidio, el sujeto se dio a la fuga y se encontraba prófugo de la justicia.