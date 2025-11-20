Cae sujeto por el asesinato de Carlos Manzo

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ayer de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, perteneciente a una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez.

Las investigaciones refieren que el sujeto detenido, también conocido como El Contador manifestó que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En conferencia de prensa, García Harfuch señaló que El Licenciado fue ubicado en la colonia Centro de Morelia y arrestado durante un operativo coordinado por las autoridades del gabinete de seguridad, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad estatal.

Acompañado del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el titular de la SSPC precisó que esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable del homicidio de Manzo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región”, aseveró.

Abundó que mediante la colaboración entre las autoridades se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados en el asesinato del alcalde, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Agregó que también se obtuvo la identidad de dos hombres que, previo al ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, quien fue abatido tras cometer el homicidio.

Se trata de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho; un día después autoridades encontraron sus equipos telefónicos.

Antes de la agresión, “El Licenciado”, les indicó que debían disparar a Carlos Manzo, aunque estuviera acompañado y con quien estuviera.