Caen 13 por el asesinato de Ximena y José

Ciudad de México.- Al cumplirse tres meses del asesinato de dos colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en calzada de Tlalpan, ayer las autoridades federales y locales dieron a conocer la detención de 13 presuntos involucrados en el crimen que, principalmente, realizaron tareas de logística -como vigilancia y ocultamiento de vehículos- para perpetrar la agresión armada.

Entre los aprehendidos no está el sicario que disparó contra los funcionarios, por lo que la indagatoria continúa para localizarlo, así como a los autores intelectuales.

Luego de que la investigación sobre los homicidios de Ximena Guzmán, secretaria particular, y de José Muñoz, coordinador general de asesores, se mantuvo en sigilo, ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la fiscal capitalina Bertha Alcalde, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dieron detalles de los 11 cateos que se efectuaron la madrugada del miércoles.

García Harfuch detalló que fueron seis en la Ciudad de México, en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, y cinco en el Estado de México, en los municipios de Otumba y Coacalco.

Sobre los detenidos, la fiscal Bertha Alcalde reportó que tres, sin precisar sus nombres, fueron aprehendidos en la entidad mexiquense por su probable participación en la coordinación logística de los asesinatos.

En tanto, agregó que Jesús “N” y Arlet “N” fueron capturados por homicidio y asociación delictuosa; otro más, Nery “N”, por asociación delictuosa. Además, se detuvo a tres personas más —Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”— quienes ya eran investigadas por los delitos de homicidio y asociación delictuosa.

Los otros cuatro nombres no se dieron a conocer oficialmente. Sin embargo, fuentes consultadas indicaron que integraban una banda de robo y venta de autopartes, así como narcomenudeo.

Respecto al móvil, el titular de la SSC aseguró que hay diversas hipótesis abiertas.

“Desde luego no descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis están fundamentando conforme avanza la investigación”, dijo.