Caen policías por muerte de estudiante en Tabasco

Villahermosa, Tab.- Cuatro policías estatales en activo fueron detenidos por los elementos de la Fiscalía General de Tabasco, acusados de abuso de autoridad y del asesinato a balazos de un joven estudiante universitario.

En un comunicado, la dependencia informó que, se cumplimentó una orden de aprensión contra los elementos.

Lo anterior apenas un día después de la marcha en la que participaron un centenar de amigos y familiares del joven Rodrigo Isidro Ricárdez, entre ellos sus padres y excomapañeros de la carrera de Médico Veterinario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

De acuerdo con la familia, el joven fue asesinado, la noche del viernes 14 de noviembre, en la colonia José María Pino Suárez, Centro, cuando los policías estatales le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones.

Don Lucio Isidro Álvarez, padre de la víctima, aseguró que su hijo, recibió primero dos disparos, en la mano izquierda y el cuello, sin embargo, los uniformados le dieron un último disparo en el corazón, que lo mató.

“No quiero que la Fiscalía vaya a sacarme un chivo expiatorio, quiero a los responsables y los responsables deben de pagar, porque lo acribillaron por espalda y le dieron el tiro de gracia. Mi hijo todavía estaba vivo y lo remataron y queremos justicia”, expresó.

La FGE informó que bajo el principio de cero impunidad, derivado de los actos de investigación dirigidos por el Ministerio Público y realizados por la Dirección de Policía de Investigación, personal especializado en criminalística y peritos, este día se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas por el delito de homicidio, relacionado con el asesinato del estudiante.