Mujer muere tras caer de puente al río Pesquería en Apodaca, NL

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MONTERREY, NL., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Una mujer de 31 años perdió la vida durante la madrugada de este jueves en Apodaca, luego de caer al cauce del río Pesquería desde un puente ubicado sobre la carretera Aguafría-Zuazua.

Acciones de la autoridad

El incidente fue reportado a las 3:02 horas, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, rescatistas de Apodaca y policías municipales hasta el cruce de la vialidad con el río.

Al llegar, los cuerpos de auxilio encontraron a la mujer en el arroyo. De acuerdo con los familiares, la víctima atravesaba por un cuadro de depresión y se había lanzado desde el puente.

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Cronología del caso

Personal de Protección Civil de Apodaca ingresó al cauce para sacar a la mujer y llevarla hasta la zona peatonal. Los rescatistas detectaron que todavía presentaba signos vitales, aunque disminuidos, por lo que comenzaron a realizar maniobras de atención.

Pese a las labores de auxilio, la mujer murió en el sitio y su fallecimiento fue confirmado a las 3:26 horas. Las autoridades no proporcionaron su identidad.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la llegada de las autoridades encargadas de las diligencias correspondientes. La circulación de la carretera hacia Apodaca fue cerrada temporalmente como parte de las labores posteriores al incidente.

La intervención de los cuerpos de emergencia concluyó aproximadamente a las 4:30 horas, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León.

¿Cómo prevenir el suicidio? Estas son algunas señales

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

· Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

· Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

· Hablar de ser una carga para otras personas

· Aumentar el uso del alcohol o las drogas

· Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

· Dormir muy poco o demasiado

· Aislarse o sentirse aislado

· Exhibir ira o hablar de vengarse

· Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.