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Intereses políticos, tras impugnaciones a reformas: Serrano

Morena y partido Somos impugnaron la reducción de plazos de precampañas en la Ley Electoral de SLP

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 17, 2026 01:09 p.m.
A
Héctor Serrano Cortés / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Héctor Serrano Cortés / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Las impugnaciones promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas a la Ley Electoral de San Luis Potosí obedecen también a un interés político y electoral de los partidos, sostuvo el secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés.

      El legislador del PVEM consideró comprensible que las fuerzas políticas busquen revisar las condiciones en las que enfrentarán el proceso electoral de 2027, particularmente ante las modificaciones realizadas a los tiempos de precampaña y de obtención de respaldo ciudadano para candidaturas independientes.

      Las reformas ya fueron llevadas ante la SCJN por Morena y el partido Somos mediante las acciones de inconstitucionalidad 113/2026 y 114/2026. El segundo expediente fue acumulado al primero debido a que ambos recursos impugnan la misma norma. Somos cuestionó, entre otros puntos, la reducción de los plazos de los periodos de precampaña en el estado para la gubernatura de 40 a 20 días y para diputaciones y ayuntamientos de 25 a 20 días y la falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.

      Serrano Cortés sostuvo que las impugnaciones no representan una preocupación para el Congreso del Estado, aun cuando los cambios se encuentran bajo revisión de la máxima instancia judicial del país. Señaló que corresponde a la Corte determinar si las disposiciones deben modificarse o derogarse.

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      "Es perfeccionar la propia legislación y estar en condiciones de certeza de que estamos aplicando con todas las condiciones de legalidad interpretativa una propuesta de ley. Eso me parece que perfecciona", declaró el legislador.

      Agregó que todavía están pendientes algunas respuestas de la Corte y que no ha sido informado sobre una resolución en uno de los asuntos relacionados con las reformas.

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