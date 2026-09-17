Sheinbaum critica grito de oposición por omitir héroes nacionales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de que en distintas partes del país, presidentes municipales y alcaldesas de oposición —como Alessandra Rojo de la Vega— no mencionaron a figuras históricas durante las tradicionales arengas en el Grito del 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que quienes no reconocen a héroes y heroínas de la Independencia, no tienen memoria.

"Porque las ideas construyen naciones, no solo las batallas, esencialmente las ideas y México tiene grandes héroes que defendieron ideales. Y esos grandes héroes, y esas grandes heroínas no solo son la representación de su persona, sino el heroísmo, la valentía y el liderazgo para representar lo que son los sentimientos del pueblo. Entonces, si no reconoces a tus héroes ni a tus heroínas, pues no tienes memoria. Y un pueblo sin memoria, es un pueblo sin brújula", opinó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la conferencia matutina de este jueves 17 de septiembre, se le cuestionó su opinión sobre las arengas de políticos de oposición como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien dijo "vivan los gobiernos que combatimos las mafias y vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado", la noche del martes pasado."Si uno ve desde la Independencia hasta ahora nuestros ideales son la libertad, la soberanía, la independencia, la justicia social y la democracia entendida como la representación del pueblo. Entonces, olvidar a los héroes y a las heroínas, pues es olvidar quién somos, quitarte de la memoria colectiva. Entonces, claro que fueron hombres y mujeres muy valientes, muy valientes", expuso.En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo mencionó que desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) se ha querido demeritar a Miguel Hidalgo, pues lo llamaban loco y hasta "borracho y mujeriego"."Particularmente con Calderón, hasta películas sacaron de Hidalgo ´no es el que nos contaron. Lo único que le gustaba era la fiesta y no tenía visión. Era un cura de pueblo´. ¿Por qué? Porque si no tienes héroes, si no tienes heroínas, pues entonces, ¿dónde está tu identidad?", cuestionó.Sheinbaum pardo también afirmó que durante 2000 y 2004 se minimizó a Benito Juárez y lamentó que figuras políticas quieran olvidar el origen de la Independencia de México."Juárez podría haber dicho: ´me uno a Maximiliano´. Maximiliano lo invita a ser parte de su gabinete y Juárez dice no. O Hidalgo pudo haber dicho: ´uy, ya nos descubrieron, vámonos a esconder´, y no. Salió a dar el grito y eran dicen 12 hombres y en unos días se convierten en miles. Entonces son decisiones de una valentía grandiosa que lo que llevan en esencia es un ideal. Si te desprovees de ideales, pues no tienes nada", declaró esta mañana.La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el Grito de Independencia en la sede de la demarcación, en el marco del 216 aniversario de la gesta heroica, ante 12 mil personas. La edil lanzó 22 vivas frente a vecinos de la alcaldía:"¡Vivan los padres y madres buscadoras! ¡Vivan las mujeres y niñas que luchan por vivir libres! ¡Vivan quienes defienden la libertad! ¡Vivan quienes defienden la soberanía! ¡Viva la sociedad civil! ¡Vivan los gobiernos que combatimos las mafias! ¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado! ¡Viva la resistencia democrática! ¡Vivan las 33 colonias de Cuauhtémoc! ¡Viva la Cuauhtémoc que renace! ¡Viva la gente de Cuauhtémoc! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!", arengó.