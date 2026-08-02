Camaronero explota en Mazatlán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En la zona conocida como Muelle de las Malvinas, en el Parque Industrial Alfredo V Bonfil de Mazatlán, se produjo una explosión en el interior de un barco de pesca de camarón que era reparado, por lo que un trabajador falleció al ser expulsado por la fuerza de la onda de expansión.

Según los primeros datos recabados por elementos de bomberos y de Protección Civil que llegaron al lugar para sofocar el fuego que se generó en la embarcación, un soldador, cuya identidad aún no se conoce, trabajaba dentro del barco realizando diversas reparaciones cuando se produjo la explosión.

Debido al fuerte estallido, el trabajador salió expulsado del barco y de acuerdo con los cuerpos de auxilio que acudieron al muelle éste ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la autoridad judicial.

En tanto, el personal de bomberos trabajó para controlar el siniestro que amenazaba con extenderse a otras embarcaciones atracadas en esa misma zona del Parque Industrial Alfredo V Bonfil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los peritos de la Fiscalía General del Estado dispusieron el traslado del cuerpo del soldador, al parecer mayor de 60 años, al Servicio Médico Forense para practicarle los exámenes correspondientes para determinar las causas de su muerte.

Elementos de Protección Civil inspeccionan el interior del barco camaronero para determinar las causas de la explosión, ante la posibilidad de que se trató de un error humano mientras soldaba algunas zonas de la embarcación.