logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Camaronero explota en Mazatlán

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
A
Camaronero explota en Mazatlán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la zona conocida como Muelle de las Malvinas, en el Parque Industrial Alfredo V Bonfil de Mazatlán, se produjo una explosión en el interior de un barco de pesca de camarón que era reparado, por lo que un trabajador falleció al ser expulsado por la fuerza de la onda de expansión.

      Según los primeros datos recabados por elementos de bomberos y de Protección Civil que llegaron al lugar para sofocar el fuego que se generó en la embarcación, un soldador, cuya identidad aún no se conoce, trabajaba dentro del barco realizando diversas reparaciones cuando se produjo la explosión.

      Debido al fuerte estallido, el trabajador salió expulsado del barco y de acuerdo con los cuerpos de auxilio que acudieron al muelle éste ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la autoridad judicial.

      En tanto, el personal de bomberos trabajó para controlar el siniestro que amenazaba con extenderse a otras embarcaciones atracadas en esa misma zona del Parque Industrial Alfredo V Bonfil.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los peritos de la Fiscalía General del Estado dispusieron el traslado del cuerpo del soldador, al parecer mayor de 60 años, al Servicio Médico Forense para practicarle los exámenes correspondientes para determinar las causas de su muerte.

      Elementos de Protección Civil inspeccionan el interior del barco camaronero para determinar las causas de la explosión, ante la posibilidad de que se trató de un error humano mientras soldaba algunas zonas de la embarcación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      CIDH condena asesinatos de siete periodistas en México
      CIDH condena asesinatos de siete periodistas en México

      CIDH condena asesinatos de siete periodistas en México

      SLP

      El Universal

      Josué Martínez y Francisco Leyva, entre los periodistas asesinados, denunciaron amenazas previas sin protección

      Proponen en San Lázaro ley que sanciona el nepotismo indirecto
      Proponen en San Lázaro ley que sanciona el nepotismo indirecto

      Proponen en San Lázaro ley que sanciona el "nepotismo indirecto"

      SLP

      El Universal

      Se establecería como falta grave un tipo de gestión indebida en la administración pública

      Abaten a cinco tras nuevo ataque a policías en Zacatecas
      Abaten a cinco tras nuevo ataque a policías en Zacatecas

      Abaten a cinco tras nuevo ataque a policías en Zacatecas

      SLP

      El Universal

      Cinco civiles armados murieron tras agresión directa a la Fuerza de Reacción Inmediata y PDI.

      Alerta SMN por temperaturas extremas en gran parte del país
      Alerta SMN por temperaturas extremas en gran parte del país

      Alerta SMN por temperaturas extremas en gran parte del país

      SLP

      El Universal

      En San Luis Potosí también se prevén chubascos este sábado