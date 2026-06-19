logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua

El conductor fue detenido más tarde, luego de chocar contra un poste; al menos cuatro personas están lesionadas

Por Redacción

Junio 19, 2026 10:48 a.m.
A
Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un festejo por la victoria de la Selección Mexicana terminó en momentos de pánico, luego de que una camioneta embistió a varios aficionados reunidos en las inmediaciones de la glorieta de Francisco Villa, en Chihuahua.

      Videos difundidos en redes sociales muestran a una pick up Chevrolet gris avanzar entre la multitud que celebraba en el cruce de las avenidas Universidad y División del Norte, tras el triunfo de México sobre Corea del Sur.

      En las grabaciones se observa que, antes del atropellamiento, varias personas rodearon la camioneta y comenzaron a moverla de un lado a otro. Segundos después, el conductor aceleró y se abrió paso entre los asistentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al menos cuatro personas fueron alcanzadas por la unidad y cayeron al pavimento, mientras otros aficionados corrieron para ponerse a salvo. La celebración se convirtió de inmediato en una escena de tensión, entre gritos y llamados a los cuerpos de emergencia.

      Tras los hechos, el conductor se retiró del lugar, pero fue localizado más tarde por las autoridades después de chocar contra un poste en el cruce de Ortiz Mena y Glandorf.

      De acuerdo con los primeros reportes, el detenido es un hombre de edad avanzada. Las autoridades deberán deslindar responsabilidades por lo ocurrido durante los festejos mundialistas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua
      Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua

      Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua

      SLP

      Redacción

      El conductor fue detenido más tarde, luego de chocar contra un poste; al menos cuatro personas están lesionadas

      Sheinbaum celebra que siga investigación por Guardería ABC
      Sheinbaum celebra que siga investigación por Guardería ABC

      Sheinbaum celebra que siga investigación por Guardería ABC

      SLP

      El Universal

      Anunció que solicitará a la fiscal general un informe público sobre las consecuencias legales de la decisión de la Corte

      Tribunal Federal ratifica sentencia absolutoria a Israel Vallarta
      Tribunal Federal ratifica sentencia absolutoria a Israel Vallarta

      Tribunal Federal ratifica sentencia absolutoria a Israel Vallarta

      SLP

      El Universal

      Estuvo preso casi 20 años acusado de secuestro agravado y fue liberado en agosto de 2025

      Sheinbaum felicita al Tri por triunfo ante Corea del Sur
      Sheinbaum felicita al Tri por triunfo ante Corea del Sur

      Sheinbaum felicita al Tri por triunfo ante Corea del Sur

      SLP

      El Universal

      La presidenta celebró el 1-0 de México en Guadalajara y destacó la felicidad que la Selección genera en el país