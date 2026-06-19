Video | Embisten a aficionados durante festejo del Tri en Chihuahua
El conductor fue detenido más tarde, luego de chocar contra un poste; al menos cuatro personas están lesionadas
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Un festejo por la victoria de la Selección Mexicana terminó en momentos de pánico, luego de que una camioneta embistió a varios aficionados reunidos en las inmediaciones de la glorieta de Francisco Villa, en Chihuahua.
Videos difundidos en redes sociales muestran a una pick up Chevrolet gris avanzar entre la multitud que celebraba en el cruce de las avenidas Universidad y División del Norte, tras el triunfo de México sobre Corea del Sur.
En las grabaciones se observa que, antes del atropellamiento, varias personas rodearon la camioneta y comenzaron a moverla de un lado a otro. Segundos después, el conductor aceleró y se abrió paso entre los asistentes.
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Al menos cuatro personas fueron alcanzadas por la unidad y cayeron al pavimento, mientras otros aficionados corrieron para ponerse a salvo. La celebración se convirtió de inmediato en una escena de tensión, entre gritos y llamados a los cuerpos de emergencia.
Tras los hechos, el conductor se retiró del lugar, pero fue localizado más tarde por las autoridades después de chocar contra un poste en el cruce de Ortiz Mena y Glandorf.
De acuerdo con los primeros reportes, el detenido es un hombre de edad avanzada. Las autoridades deberán deslindar responsabilidades por lo ocurrido durante los festejos mundialistas.
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Redacción
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