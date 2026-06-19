Tribunal Federal ratifica sentencia absolutoria a Israel Vallarta

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Un Tribunal federal ratificó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta, fallo con el que recuperó su libertad el año pasado al considerar que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión.

Vallarta fue liberado el 1 de agosto del 2025 tras permanecer cerca de 20 años preso acusado por secuestro agravado en agravio de seis personas, esto tras ser señalado como presunto miembro de la banda de "Los Zodiaco".

El jueves, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con residencia en Toluca aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el Magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, el cual ratifica la sentencia emitida el 31 de julio de 2025 por la Jueza Tercero de Distrito en materia Penal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdez.

Un Tribunal federal ratificó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta, fallo con el que recuperó su libertad el año pasado.

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Israel Vallarta fue liberado en agosto del 2025 tras permanecer más de 20 años preso. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Durante una sesión virtual, los magistrados que integran dicho tribunal determinaron que es infundada la apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) con la que buscaba revertir la decisión para que Israel Vallarta regresara a prisión.

Cabe mencionar que una Jueza dictó la sentencia absolutoria a favor de Vallarta tras considerar que no se logró acreditar su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

FGR apeló liberación de Israel Vallarta

Luego de que una Jueza ordenó la absolución y liberación de este hombre, el entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que la dependencia apelaría esta decisión argumentando que existían al menos otras seis carpetas de investigación en su contra que no estaban relacionadas con el montaje Televisa y Carlos Loret de Mola.

Los involucrados en el caso Vallarta

"Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro, y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas", declaró el Fiscal General de la República.

Gertz Manero sostuvo que hubo al menos seis casos de secuestro en los que presuntamente estuvo involucrado Vallarta antes de que ocurriera su detención en una acción ilegal, por lo que "esas personas no pueden quedar en estado de indefensión".

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Víctima de secuestro condena absolución

Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro atribuida a la banda conocida como "Los Zodiaco", condenó la absolución de Israel Vallarta y afirmó que la resolución judicial representa una nueva injusticia para quienes padecieron los delitos cometidos por ese grupo criminal.

En un comunicado, Elizalde sostuvo que fue privado de la libertad el 4 de octubre de 2005 y permaneció secuestrado durante 65 días, periodo en el que sufrió tortura física y emocional. Señaló que desde su liberación ha dedicado parte de su vida a denunciar estos hechos y a acompañar a otras víctimas en la búsqueda de justicia.

"Hoy, como sobreviviente de uno de los delitos más atroces que puede cometerse contra una persona, rompo el silencio una vez más con la voz firme de quien vivió el infierno y se niega a que sea olvidado", expresó.

Elizalde aseguró que nunca ha cambiado su versión de los hechos y reiteró que identificó a Israel Vallarta, así como a Florence Cassez y otros integrantes de la organización, como responsables directos de su secuestro.

Afirmó que Vallarta pasó dos décadas en prisión por delitos relacionados con secuestro y delincuencia organizada, pero consideró que su liberación no responde a una falta de pruebas, sino a fallas estructurales en el sistema de justicia y a actos de corrupción.

La víctima calificó la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito como un momento "doloroso y vergonzoso" para México, al señalar que las voces de quienes sufrieron estos crímenes han sido ignoradas por las autoridades.

Asimismo, sostuvo que la decisión judicial refleja la fragilidad del Estado de derecho y denunció que las víctimas continúan enfrentando las secuelas del secuestro mientras quienes fueron acusados recuperan su libertad.

En su mensaje, Elizalde exigió que las víctimas sean escuchadas y que casos de esta naturaleza no queden en el olvido. "El dolor de perder la libertad es el dolor más profundo y la paz no se puede recuperar jamás", señaló.



