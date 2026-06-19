Guardia Civil reporta 33 detenidos en operativos estatales

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La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 33 personas presuntamente relacionadas con diversos hechos delictivos, como parte de operativos realizados en distintas zonas de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, durante las acciones fueron aseguradas 74 dosis de droga conocida como "cristal", así como 110.7 gramos de marihuana.

La corporación también informó la recuperación de tres vehículos con reporte de robo, además del aseguramiento de otras seis unidades por su probable relación con actividades ilícitas.

Las detenciones y aseguramientos fueron resultado de operativos de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia desplegados en las cuatro regiones del estado, según el reporte oficial.

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Las personas detenidas, la droga y los vehículos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de que se determine su situación legal.