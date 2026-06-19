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CEA plantea renovar 13.5 kilómetros del acueducto de El Realito

La propuesta busca sustituir los tramos con más fallas mediante tubería de alta resistencia.

Por Pulso Online

Junio 19, 2026 10:42 a.m.
A
Buscan cambiar tramos dañados con tubería de alta resistencia.

Buscan cambiar tramos dañados con tubería de alta resistencia.

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      La Comisión Estatal del Agua propondrá a la empresa operadora del sistema El Realito sustituir alrededor de 13.5 kilómetros del acueducto, principalmente en los puntos donde se han registrado fallas recurrentes.

      De acuerdo con la CEA, la renovación se realizaría con tubería de Polietileno de Alta Densidad, un material que permitiría reforzar la conducción de agua potable hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí.

      El organismo señaló que la propuesta forma parte de una primera etapa para atender los tramos más dañados de la infraestructura, que desde su entrada en operación en 2015 ha presentado constantes averías e interrupciones en el servicio.

      El director general de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, sostuvo que este tipo de tubería ofrece mayor resistencia a las condiciones de presión del acueducto y podría reducir el riesgo de nuevas fallas.

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