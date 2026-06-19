CEA plantea renovar 13.5 kilómetros del acueducto de El Realito

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La Comisión Estatal del Agua propondrá a la empresa operadora del sistema El Realito sustituir alrededor de 13.5 kilómetros del acueducto, principalmente en los puntos donde se han registrado fallas recurrentes.

De acuerdo con la CEA, la renovación se realizaría con tubería de Polietileno de Alta Densidad, un material que permitiría reforzar la conducción de agua potable hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí.

El organismo señaló que la propuesta forma parte de una primera etapa para atender los tramos más dañados de la infraestructura, que desde su entrada en operación en 2015 ha presentado constantes averías e interrupciones en el servicio.

El director general de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, sostuvo que este tipo de tubería ofrece mayor resistencia a las condiciones de presión del acueducto y podría reducir el riesgo de nuevas fallas.

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La propuesta será presentada a la empresa operadora del sistema, responsable de la infraestructura, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del abasto de agua potable para la zona metropolitana.

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