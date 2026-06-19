Anne Hathaway espera a su tercer hijo

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La actriz Anne Hathaway anunció que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman, con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

Anne Hathaway confirma embarazo y amplía su familia

La noticia se dio a conocer a través de un video en el que la ganadora del Oscar muestra su panza de embarazo, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Hathaway y Shulman ya son padres de dos hijos: Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en 2016, y Jack Shulman, nacido en 2019. Con este nuevo embarazo, la pareja ampliará su familia a tres hijos.

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Vida familiar discreta y estabilidad en la pareja

La actriz de películas como "El diablo viste a la moda" y "Los miserables" ha mantenido su vida familiar con un perfil bajo, alejada en gran medida del foco mediático, aunque en diversas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la maternidad en su vida.

Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en 2012 en una ceremonia privada en California, después de varios años de relación. Desde entonces, han consolidado una de las parejas más estables de Hollywood, combinando sus carreras en la industria del entretenimiento con una vida familiar discreta.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el embarazo ni la fecha estimada de nacimiento del bebé.

Seguidores de la actriz en redes la felicitaron porque nuevamente se convertirá en madre.